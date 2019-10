Marc Marquez a un passo dal titolo. Allo spagnolo della Honda bastano due punti in più di Andrea Dovizioso nella prossima gara tailandese per conquistare l'ottavo alloro della sua straordinaria carriera. Un gioco da ragazzi pensando al suo percorso in campionato. Partito di rincorsa, battuto dal forlivese in Qatar, l'unico neo di una stagione pressoché perfetta è stata la caduta due gare dopo ad Austin. Dopo di che è iniziata un'inarrestabile marcia iridata scandita da otto vittorie e cinque secondi posti. In pratica Marquez non è mai sceso dal podio. C'hanno provato in tanti a scalzarlo, Dovizioso più di tutti, che l'ha bruciato ancora una volta all'ultima curva, in Austria, nel più bel duello della stagione, poi Rins a Silverstone, prima ancora Petrucci al Mugello e Vinales in Olanda.

Ma un avversario capace di tenergli testa per tutta la stagione, in realtà, non c'è stato. Nemmeno il suo compagno di squadra, Lorenzo, imbrigliato in una delicata crisi tecnica, ha potuto rallentarne la corsa. Troppo forte e determinato il fenomeno catalano, sempre affamato di vittorie e pronto a divorare chiunque gli sbarri la strada. C'ha provato anche Quartararo, l'astro emergente, che ha capito subito di che pasta è fatto il campione di Cervera. Per quest'anno non se ne parla, forse il prossimo, chissà.