E' arrivato il comunicato ufficiale, non ci sono più dubbi sulla coppia del prossimo anno con cui Yamaha Pata parteciperà al Mondiale di Superbike: Toprak Razgatlioglu prende il posto di Alex Lowes per fare coppia con Michael van der Mark. Il 22enne turco ha debuttato in Superbike nel 2015 nel Campionato Europeo Superstock 600, vincendo già al primo anno. Dopo due anni in Superstock 100 nel 2018 ha fatto il suo ingresso nel Mondiale Superbike con il team Puccetti, con cui ha conquistato la prima vittoria nell'ultima tappa del Campionato, a Magny-Cours. Eric de Seynes, Presidente Yamaha Motor Europe, gli ha dato il benvenuto: "E' il pilota giovane più entusiasmante della Superbike, sono davvero felice e orgoglioso di averlo con noi. In due anni è cresciuto tantissimo, è chiaro che si tratti di un grande talento con lo spirito da guerriero. Con Michael e Toprak avremo uno dei team più forti e dinamici della griglia di partenza della Superbike del prossimo anno".