Qual è stata la tua vittoria più bella?

"Direi Montmelò, la pista di casa. Ma anche in Germania, dove non avevo mai vinto. Sembrava una missione impossibile. Una vittoria molto, molto bellla"

Ora sei leader del Mondiale, ma non è facile.

"Non abbiamo vissuto l'inizio di campionato che ci aspettavamo. Ma dopo la Francia tutto è migliorato".

Devo farti qualche domanda anche su Marc. Tu sei più allegro di lui?

"Più in privato. Quando non conosco qualcuno, fatico di più a tenere la relazione. In confidenza mi spingo più in là".

Nel tuo team hai trovato un'atmosfera familiare.

"Questo è un gruppo di amici. E credo che sia stata la differenza più grande rispetto all'anno scorso. L'atmosfera ora è perfetta per me per fare risultaiti".

Ti pesa non andare in MotoGP l'anno prossimo?

"Per ora penso solo a vincere il titolo. E se vinco non peserà, anzi, sarò contento di lottare per difendere il mio titolo".

L'avversario che temi di più?

"Sono molti. Ora Navarro, perché è secondo".

In questi anni, invece, gli avversari pù difficili?

"Tutto l'anno ho lottato con Luthi, che sembrava essere il più completo. Ora sono contro Navarro e Fernandez, e anche Binder, che è sempre pericoloso in gara".

Sul tuo caso c'è qualcosa di curioso.

"In ogni circuito ripropongo un disegno dei miei cagnolini, Shira e Stich, con qualche particolare curioso, in onore del paese in cui gareggiamo".