Lo stile ha la sua importanza, dentro e fuori la pista. Ci tiene a ribadirlo lo staff di Dorna che, organizzando eventi internazionali di enorme visibilità, non trascura nessun dettaglio. Attraverso un comunicato ufficiale diffuso a tutti i media, la società spagnola (che gestisce i Gran Premi del Motomondiale) ha voluto ricordare che per poter accedere alla pit lane e alla griglia di partenza è necessario avere un abbigliamento "professionale". Nella nota si specifica che non bisogna indossare infradito, sandali o pantaloncini corti per non rischiare di dare una brutta immagine di questo sport, oltre che per ragioni di sicurezza. Le indicazioni sono rivolte a tutti gli addetti ai lavori, una sorta di "dress code" del Motomondiale.