Dovizioso chiude con l'ottavo tempo la prima giornata di prove libere di Buriram: "Abbiamo svolto un buon lavoro con il setup della moto, anche le gomme si stanno comportanto bene, di questo siamo soddisfatti, ma ci sono molti piloti veloci ed è ancora difficile capire i veri valori in campo". In primo piano c'è la caduta al termine delle prime prove libere di Marc Marquez, rientrato nel secondo turno: "E' stata una bella botta, si è visto, non so se sia stato un problema con la gomma, di certo sta peggio la moto... Lui è un duro e non trova mai scuse, se hai dei dolori li nasconde, si è sempre comportato così e non cambierà certo oggi".