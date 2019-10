Vinales: "Contento e motivato. Avanti con la moto standard"

A completare il venerdì da sogno della Yamaha c'è il secondo tempo centrato da Maverick Vinales. Lo spagnolo, come i compagni di team, si è mostrato soddisfatto: "Sono contento perché abbiamo fatto un buon lavoro. Stiamo facendo le cose giuste, già dal venerdì. Sono contento e molto motivato per le qualifiche". Anche lui, come Rossi, deve però superare alcuni dubbi relativi all'assetto della propria moto: "Ho provato dei pezzi nuovi che abbiamo da Misano, ma ancora non sono al 100%, per cui continuo con la moto che mi piace. La nuova vettura deve migliorare un po' in tutto. Ci servono 5-6 giri per capire se siamo migliorati o no, ma per ora rimane lì. Non ho ancora idee sulla gomma, è tutto molto difficile. Ho visto Dovi, Marc e Fabio che han fatto il long run con la soft, e il lap time era molto buono. Io l’ho fatto con la media, ed ero molto veloce. Dobbiamo ancora deciderci".