Per la fine del Mondiale bisogna aspettare la gara di Valencia in programma il 17 novembre alle 14, ma per conoscere il nome del campione del mondo 2019 della MotoGP può bastare domenica. Alle 9, infatti, Marc Marquez scenderà sul tracciato di Buriram con l'obiettivo di festeggiare il titolo con 4 gare d'anticipo. Il vantaggio su Dovizioso in classifica è di 98 punti, domenica basta raccoglierne 2 in più del ducatista per porre fine ai giochi. Sarà possibile seguire la gara di MotoGP in diretta esclusiva alle 9 su Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (201), oppure online con il nostro live-blog. Prima della MotoGP si affronteranno i protagonisti del Mondiale di Moto3 e Moto2, impegnati nelle gare al via rispettivamente alle 6 e alle 7.20. Ma vi porteremo a Buriram molto prima, già giovedì con la conferenza piloti, e vi accompagneremo passo dopo passo fino all'ultimo appuntamento del weekend. Vediamo l'intero programma su Sky Sport MotoGP.

Sabato la battaglia per la pole

Il programma di sabato si apre con il terzo turno di prove libere delle tre classi, Paddock Live vi aspetta alle 7.15, seguito dalle qualifiche di Moto3. Alle 8.30 quarto turno di libere della MotoGP, poi si definisce la griglia di partenza: le qualifiche di MotoGP scattano alle 9.10. Alle 10.05 scende in pista la Moto2, poi spazio alle parole dei piloti e agli approfondimenti.

Domenica di gare: Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.20, MotoGP alle 9

La domenica della 15esima tappa del Motomondiale si apre alle 6 con la Moto3, Moto2 alle 7.20: in cabina di commento al fianco di Rosario Triolo ci sarà Federico Aliverti. Alle 9 prende il via la MotoGP: cronaca affidata come sempre alla coppia Meda-Sanchini, a raccogliere tutte le ultime notizie dal tracciato ci pensano i pit-reporter Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli, interventi dai box anche di Alex de Angelis e Giovanni Zamagni. Come sempre nel ruolo di padrona di casa di Paddock Live c'è Vera Spadini.

Dal pre al post gara: tutti gli approfondimenti

La gara della MotoGP domenica inizia alle 9, ma già alle 8.15 vi porteremo a Buriram con Paddock Live, alle 8.30 tutti in griglia di partenza con Grid. Dal pre al post GP: in Zona Rossa spazio alle interviste dei protagonisti e agli approfondimenti. A seguire Paddock Live, infine alle 14 appuntamento con Race Anatomy: Cristiana Buonamano con i suoi ospiti analizza l'intera giornata di gara, con Sky Sport Tech e realtà virtuale ad accompagnare il racconto.

Il liveblog della gara su sito e app di Sky Sport

Il racconto della MotoGP è anche su Skysport.it e l'App di Sky Sport. Con il nostro liveblog potrete vivere da vicino le grandi emozioni del Motomondiale: cronaca, foto, video esclusivi e curiosità sull'intera settimana di Buriram.

SABATO 5 SETTEMBRE

Ore 3.55: Prove libere 3 Moto3

Ore 4.50: Prove libere 3 MotoGP

Ore 5.50: Prove libere 3 Moto2

Ore 7.15: Paddock Live

Ore 7.30: qualifiche Moto3

Ore 8.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 9.10: qualifiche MotoGP

Ore 10.05: qualifiche Moto2

Ore 12.30: Conferenza stampa qualifiche

Ore 13: Paddock Live Show

Ore 13.30: Talent Time

DOMENICA 6 SETTEMBRE

Ore 3.35: Warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 5.30: Paddock Live

Ore 6: Gara Moto3

Ore 7: Paddock Live

Ore 7.20: Gara Moto2

Ore 8.15: Paddock Live

Ore 8.30: Grid

Ore 9: Gara MotoGP

Ore 10: Zona Rossa

Ore 10.45: Paddock Live

Ore 14: Race Anatomy MotoGP