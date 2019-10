Fabio Quartararo è stato, suo malgrado, il protagonista sfortunato del GP di Buriram. Il pilota francese è rimasto in testa, con lucidità e maturità, per gran parte della gara thailandese, venendo però ancora beffato (come era successo a Misano) da Marc Marquez nel finale. Un duello intrigante soprattutto nell'epilogo dell'ultimo giro, con il sorpasso all'ultima curva del campione del mondo. Nel postgara, Quartararo non ha nascosto la sua delusione: "Gara incredibile, il passo che abbiamo avuto è stato molto più veloce rispetto a quello che abbiamo mantenuto nelle prove libere. Ma alla fine ho visto che Marc mi è rimasto dietro tutta la gara, l’ultima volta che era andata così mi aveva sorpassato". 'El Diablo' commenta anche i passaggi più caldi del duello finale: "In curva 10 andava decisamente più veloce, nella 11 avevo 4-5 metri di distanza. Ma mi ero riproposto di fare qualcosa alla curva 12, se no non sarei andato a casa tranquillo".