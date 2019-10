Il problema di… pensare troppo. Luca Marini trionfa in Thailandia al termine di una gara gestita e dominata, ma non per questo priva di difficoltà, innanzitutto sotto il profilo mentale, come ben spiegato dallo stesso pilota dello Sky Racing Team VR46: “È stata la gara ideale, ma molto dura. Soprattutto mentalmente perché ho creato subito un grande gap con chi mi stava dietro, che era la mia strategia, ma quando mi sono ritrovato a 3 secondi da solo e ancora mancavano tanti giri ho iniziato a pensare a troppe cose. Sono un pensatore quando vado in moto…”, rivela sorridendo il pilota alla prima vittoria in questa stagione, la seconda in carriera dopo Malesia 2018.

“Mi ero posto un obiettivo di passo che volevo tenere in gara”, continua. “Pensavo che saremmo riusciti ad essere un po’ più veloci, ma le condizioni della pista erano un po’ peggiorate rispetto a ieri. Comunque ho spinto al massimo dall’inizio alla fine”. Quando poi gli si chiede se si tratti di un “ritorno” importante, commenta così: “Non sono mai andato via, ho solo trovato qualche difficolta lungo il percorso, ma adesso è importante aver ritrovato la strada. Ora manca ancora qualche gara e voglio finire nel migliore dei modi”