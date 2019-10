Il sorpasso all'ultimo respiro

Marquez e Quartararo, Quartararo e Marquez. Una sfida fatta di botte e risposte, che porta fino all'ultimo con il francese davanti, marcato stretto dal pilota Honda. Un primo affondo arriva proprio all'inizio dell'ultimo giro, con Marc che sfrutta il rettilineo per andare davanti. 'El Diablo' ha ancora negli occhi quanto successo a Misano e non ci sta. All'ultima curva si gioca il tutto per tutto: si butta dentro alla traiettoria di Marquez, ma lascia troppo spazio. Quanto basta per MM per tornare davanti al rettilineo finale. La bandiera a scacchi per lui significa due cose: vittoria e titolo Mondiale, che sarebbe arrivato comunque, visto il quarto posto di Dovizioso (gli bastava concludere due posizioni davanti al ducatista).