MotoGP, Iker Lecuona operato al braccio destro: lo spagnolo sarà al via dei test di Sepang

Il pilota spagnolo del team Red Bull KTM Tech 3 è stato operato al braccio destro per risolvere una sindrome compartimentale cronica da sforzo. Lecuona. come confermato dalla squadra su Twitter, sarà pronto per i test di Sepang della MotoGP

Iker Lecuona si è sottoposto a un’operazione per risolvere la sindrome compartimentale cronica da sforzo al braccio destro: a comunicarlo è il team Red Bull KTM Tech 3 su Twitter. Lo spagnolo ha voluto approfittare della sosta invernale per intervenire sul problema e arrivare al meglio alla sua prima stagione in MotoGP. Lecuona sarà compagno di team di Miguel Oliveira nel team satellite di KTM. Nel post la squadra augura al suo nuovo pilota la pronta guarigione e lancia l’appuntamento per i test di Sepang, che si terranno dal 7 al 9 febbraio.