Jorge Navarro, pilota della SpeedUp, racconta a Sky come prosegue il ritorno alla normalità in Spagna dopo l'emergenza e spiega alcuni dettagli della sua carriera presente e passata. Pronto ad affrontare il doppio weekend a Jerez, lui che ama guidare con il caldo, ricorda il primo approccio con la SpeedUp quando provò la moto di Quartararo dopo due stagioni complicate e andò subito veloce. Sul futuro Navarro si aspetta di dimostrare di valere un posto in MotoGP



