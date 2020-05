Albert Arenas, il pilota spagnolo dell'Aspar Team vincitore dell'unico Gp corso nel 2020 in Qatar, ha ricordato con Sky quel weekend magico, tracciando gli obiettivi per questa stagione, raccontando del suo feeling con KTM e spiegando come ha fatto a diventare un pilota di vertice grazie a un test privato e al lavoro sulla sua mente