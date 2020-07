Marc Marquez è pronto per tornare in pista, per la prima volta con il fratello Alex come compagno di squadra: "Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente, ora è il nostro turno: torniamo a far divertire i tifosi con il nostro spettacolo. Sono contento di salire nuovamente sulla mia Honda"

Quando domenica scatterà il semaforo verde del GP di Spagna, prima prova del Mondiale 2020, saranno trascorsi 245 giorni dall'ultima gara di Valencia. Un'eternità per un 'animale' da pista come Marc Marquez, che torna in sella alla sua Honda RC213V a caccia di nuovi record. A Jerez, sarà anche la prima volta da compagni dei due fratelli Marquez, con Alex che raggiunge il campione del mondo in carica: i due indosseranno uno speciale casco, come fa sapere il Team, che onorerà non solo le persone che hanno combattuto in prima linea contro il Covid-19, ma anche tutti coloro che quotidianamente si impegnano per limitarne la diffusione.