Marc Marquez, sorriso e tutore da "Supereroe"

Il pilota della Honda si è mostrato sorridente sui social con un "super" tutore al braccio destro, out dalla spaventosa caduta di Jerez, un infortunio che gli farà saltare sicuramente il doppio appuntamento di Misano, con il rientro in pista previsto tra due-tre mesi

La sua ultima incursione sui social risaliva al 25 agosto, quando si era scherzosamente raccomandato con Leo Messi di prendersi cura della sua Hondina... assecondando il simpatico post della scuderia giapponese a "caccia" di un sostituto del fenomeno di Cervera. Dopo una settimana Marc Marquez riappare con uno splendido sorriso e un tutore "spaziale", una sorta di "armatura" che ai follower di un'altra generazione ha ricordato RoboCop, mentre i più giovani lo hanno affettuosamente paragonato nei commenti ai Transformers e ad altri Supereroi della Marvel. "È il primo settembre, ma sono felice", le parole dello spagnolo, che sta recuperando dal terribile incidente di Jerez del 19 luglio e dai due interventi all'omero del braccio destro (il primo dopo la caduta, il secondo in seguito alla rottura della placca inserita durante l'operazione). Uno stop che non consentirà all'otto volte campione del mondo di essere al doppio appuntamento di Misano del 13 e 20 settembre e che - alla luce di quanto comunicato dalla Honda - "serviranno ancora tra i due e i tre mesi prima di rivederlo in sella".