La notizia era già circolata lo scorso weekend nel paddock di Valencia, anticipata dal nostro inviato Antonio Boselli. Adesso è arrivata l’ufficialità, attraverso un comunicato della Honda: Marc Marquez non tornerà in pista nella stagione in corso. Il Motomondiale ha ancora due appuntamenti in programma, il GP della comunità valenciana (13-15 novembre) e il GP del Portogallo (20-22 novembre). I tifosi del campione del mondo spagnolo speravano di rivedere Marquez almeno nell’ultima gara a Portimao, ma per apprezzare nuovamente il talento del 93 sulla Honda dovremo aspettare la stagione 2021. Marquez si è infortunato lo scorso luglio: è caduto nella prima gara del Mondiale a Jerez, subendo una frattura all'omero del braccio destro. Ha subito due interventi, ma non è da escludere una possibile terza operazione prima del rientro in pista il prossimo anno. Intanto sarà Stefan Bradl a completare la stagione 2020 sulla Honda al posto di Marc.