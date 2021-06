Remy Gardner nel 2022 sarà in MotoGP con la RC16 del Tech3 KTM Factory Racing : è ufficiale. L’attuale leader della Moto2 e vincitore del Gran Premio d’Italia - 5 podi su sei in questa stagione - è impegnato in questa stagione con la Red Bull KTM Ajo di Aki Ajo e dopo la firma del nuovo contratto si avvia verso l'importante salto di categoria.

Petrucci o Lecuona: il destino non è ancora deciso

La Ktm ha deciso di non esercitare l’opzione per estendere il contratto di Danilo Petrucci ma non è stato ancora deciso chi tra Iker Lecuona e il pilota italiano lascerà la moto a Remy Gardner nel team Tech 3. Come Pit Beirer ha detto a Sky Sport però, la Ktm vuole mettere Petrucci nelle migliori condizioni tecniche. Il primo passo sarebbe fornire al pilota italiano il nuovo telaio e la nuova benzina che i piloti del team ufficiale hanno utilizzato al Mugello, novità che hanno migliorato nettamente le prestazioni della moto. A Barcellona però, questi aggiornamenti non dovrebbero essere dati a Petrucci che spera di poterli provare nelle ultime due gare prima della pausa estiva. Ricordiamo che Petrucci nelle prime sei gare della stagione ha 23 punti in classifica, solo 6 punti in meno di Oliveira andato a podio proprio al Mugello.