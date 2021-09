Dopo quasi 20 anni in Motocross e nove titoli vinti, Tony Cairoli ha deciso di fermarsi, l'anno prossimo non sarà al via del Mondiale di Superbike. Il pilota della KTM lo ha annunciato in conferenza stampa a Roma: "È stata una decisione difficile da prendere, perché sono ancora competitivo per il titolo iridato, ma non voglio concludere la mia carriera lottando per la decima posizione. Preferisco chiudere lasciando un bel ricordo e terminando la carriera al top".