MotoGP, Michelin fornitore unico fino al 2026

Nella settimana del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, arriva un importante annuncio sul fronte delle gomme: il prolungamento del contratto di Dorna con Michelin, fornitore unico e ufficiale di pneumatici della MotoGP fino al 2026. Con il nuovo accordo, il marchio francese raggiunge i 10 anni in MotoGP. Florent Ménégaux, CEO Michelin: "Siamo particolarmente orgogliosi dei progressi tecnologici fatti in questi anni, così come dei record firmati con i nostri partner. Essere al fianco della MotoGP per noi significa impegnarsi con gli spettatori così come con tutti gli protagonisti di questo sport utilizzando i nostri pneumatici, il nostro marchio e le nostre innovazioni". Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports, aggiunge: "Siamo fieri di proseguire la nostra partnership con Michelin, un partner strategico della MotoGP da quando nel 2016 è diventato il fornitore di pneumatici della top-class, aiutandoci a dar vita a una delle epoche più belle nella storia del Motomondiale".