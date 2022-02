Lo spagnolo racconta le sue emozioni in vista del test in Malesia, e come ha superato un periodo molto difficile grazie alle cure mediche e ai suoi amici

“Mi viene la pelle d’oca al solo pensiero di tornare in sella alla mia MotoGP". Così Marc Marquez descrive apertamente le sue sensazioni aspettando il rientro in pista, che avverrà sabato sul circuito di Sepang. Sul Blog Repsol, l’otto volte campione del mondo racconta un periodo molto duro, durante il quale ha persino temuto per la sua carriera. Dopo le varie operazioni al braccio, Marquez ha dovuto affrontare (nuovamente) i problemi con la diplopia.



"Se dovessi scegliere una parola per definire il mio inverno, non saprei quale scegliere. La verità è che ci sono stati alti e bassi, era tutto caotico, è stato difficile. In certi momenti ho avuto paura di non poter più correre".



Poi fortunatamente le cose sono cambiate in meglio: "Il dottor Sánchez Dalmau, il mio medico fidato che mi aveva già aiutato già nel 2012, mi ha detto di intraprendere un trattamento conservativo che ha richiesto tempo e pazienza. E così ho fatto. Grazie ai suoi consigli, il processo di recupero è stato un successo e ho recuperato la vista. Sono molto grato ai medici e ai fisioterapisti che mi hanno curato e a tutti coloro che mi hanno supportato, in particolare il mio team e la mia famiglia. Non sono stato in grado di allenarmi adeguatamente in questi ultimi mesi, ma quando il dottor Sánchez mi ha dato il via libera per tornare in bicicletta, a metà gennaio, ho iniziato a riprendere un po' di allenamento, perché avevo bisogno per recuperare le ore di guida che mi ero perso. In queste settimane ho fatto motocross, guidando la CBR 600, karting… All'inizio ero dolorante, ma mi sentivo meglio".