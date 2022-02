Ancora un giorno di attesa, poi vi diremo tutto sul team Italtrans. Il 3 febbraio, a partire dalle 18.30, su Skysport.it potrete infatti seguire in live streaming la presentazione della squadra che affronterà il Mondiale di Moto2: avrete le prime immagini delle moto con cui Dalla Porta e Roberts scenderanno in pista nella nuova stagione al via il 6 marzo

