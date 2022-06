Nel giorno della debacle dei piloti italiani (a parte Luca Marini) e dell'errore più grande della propria carriera per Aleix Espargarò, la MotoGP stagione 2022 consacra il proprio punto di riferimento: Fabio Quartararo. La carambola innescata di Nakagami, da sempre un po' troppo esuberante, subito dopo il via ha messo fuori gioco Bagnaia oltre che Alex Rins. Out Pecco, sarebbe stato bello capire se il suo ritmo gli avrebbe consentito di rimanere li davanti, Quartararo ha messo in scena la gara perfetta. Ritmo impensabile per chi lo seguiva, gestione delle gomme eccellente e tanta lucidità oltre che talento. Il pilota gestito dal capotecnico Diego Gubellini ha messo assieme tutte le certezze tecniche e non raccolte nel week end. Il suo feeling con la M1 è pressoché perfetto e se, come è possibile, arriveranno in futuro dei cavalli ad arricchire il motore Yamaha il binomio del momento potrebbe essere preludio di un percorso vincente. Nel Motoprsport le cose cambiano più velocemente di quello che si pensa per questo fa sorridere, e forse riflettere, pensare a qualche mese fa quando il cammino di Quartararo con la Yamaha sembrava dovesse interrompersi ( in questo week end è stato annunciato il rinnovo per le prossime due stagioni), proprio perchà la Casa Giapponese non era in grado di garantirgli una moto abbastanza performante.