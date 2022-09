Da venerdì 23 a domenica 25 settembre il Motomondiale sbarca in Giappone per il sedicesimo appuntamento della stagione 2022. Riparte la sfida per il titolo iridato, dopo il passo falso di Fabio Quartararo ad Aragon, con Pecco Bagnaia staccato di dieci punti e pronto ad attaccare la leadership del francese, chiamato a difendersi anche dall’arrembante Aleix Espargaró, ad appena 17 lunghezze. Il Gran Premio del Giappone sarà in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con un programma che inizia alle prime ore del mattino. Domenica alle 8, live dal Twin Ring di Motegi, la gara della MotoGP (Moto3 alle 5 e Moto2 alle 6.20) su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW con il commento di Guido Meda e Mauro Sanchini. Alle 10 appuntamento con "Race Anatomy" con le interviste ai piloti e ai protagonisti del paddock e nei box dopo la gara. Ampio spazio anche alle repliche dalle 11.50 e dalle 14.50 su Sky Sport Uno, dalle 16 su Sky Sport MotoGP. Appuntamento alle 12.15 per la differita in chiaro su TV8. La giornata di motori continua anche con la Superbike che fa tappa al Montmeló per il Round di Catalogna, in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8 con la telecronaca di Edoardo Vercellesi e Max Temporali: domenica 25 settembre Superpole Race alle 11 e Gara 2 alle 14.