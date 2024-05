Dominio di Garcia e del team veneto Boscoscuro in Moto2, sul podio anche Ogura e Lopez, 8° Arbolino. In Moto3 vittoria di Alonso davanti a Veijer e Holgado, Lunetta (11°) primo degli italiani. Alle 14 gran finale con la top class a Le Mans: tutto in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

