Moto2: vince Aldeguer, 5° Vietti, 9° Arbolino

Successo dello spagnolo al Sachsenring davanti a Dixon e Ogura che 'soffia' il podio a un grande Vietti all'ultimo respiro e accorcia nel Mondiale su Garcia, solo 7°. Segnali di ripresa per Arbolino (9°), in lotta per la vittoria con Aldeguer fino al 18° giro prima di doversi arrendere al consumo della gomma anteriore

Il sogno di Arbolino è durato 18 giri . Aveva in mano il podio, forse una vittoria, sembrava tornato indietro di un anno il pilota di Garbagnate, quando lottava costantemente per le prime posizioni. Troppo bello, forse, dopo 8 gare di assoluto anonimato . Aveva Aldeguer lì davanti, a due decimi, dopo un lungo duello che ha consumato gomme e neuroni, un estenuante confronto ad elastico dove i decimi di distacco aumentavano e diminuivano ogni curva, prima di doversi arrendere al consumo della gomma anteriore . Tony ha ceduto di colpo, ha perso quattro posizioni in due curve e s’è trovato a lottare con Roberts (eroico l’americano in gara con la clavicola operata una settimana prima). Ha chiuso al nono posto , un ritorno sulla terra fin troppo repentino, ma quei diciotto giri davanti a lottare c’hanno riportato indietro allo scorso campionato.

Super Vietti al Sachsenring

Giornata brillante per i piloti di casa nostra: Celestino Vietti ha lottato per il podio fino all’ultima curva. Gara maiuscola, duello spettacolare per il pilota Ktm, prima con Aldeguer e Arbolino, poi, a gomme ormai finite con Dixon, Ogura e Moreira. Gli ultimi giri della sua corsa restano l’immagine più bella e appassionante, non solo di questa gara, bisognerebbe andare indietro parecchio per rivedere una difesa così tenace (quanti traversi…); Ogura l’ha passato prima dell’ultima curva, lui ha rischiato l’impossibile all’esterno, ma ha dovuto cedere al giapponese e anche a Moreira. Il quinto posto gli va onestamente stretto.