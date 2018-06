Francesco Bagnaia primo, Luca Marini terzo. Meglio di così non poteva sperare lo Sky Racing Team VR46 al termine della prima giornata di attività del Dutch TT ad Assen con i suoi due piloti velocissimi, pronti alla riconferma nelle qualifiche ufficiali.

Bagnaia imprendibile nei due turni

Presentatosi al TT Circuit Assen da capoclassifica di campionato e con tanta voglia di lasciarsi alle spalle l'episodio sfortunato vissuto a Montmelò, Francesco Bagnaia ha iniziato nel miglior modo possibile il fine settimana. Miglior tempo nelle FP1 in 1'38"219, bis nelle FP2 in 1'38"091 viaggiando con una proverbiale costanza di rendimento sul passo-gara con la specifica di mescola più morbida al posteriore. Un inizio da incorniciare per 'Pecco', il quale conferma il suo straordinario feeling con Assen, tracciato dove nel 2016 si assicurò la prima vittoria in carriera nel Motomondiale (classe Moto3).

Marini tra i grandi protagonisti

A suggellare un venerdì memorabile per lo Sky Racing Team VR46, Luca Marini ha concluso le FP2 con il terzo crono in 1'38"246 a soli 155 millesimi dal proprio compagno di squadra Bagnaia. Mai così in alto in questa stagione, Marini ha messo in mostra buone cose migliorando di gran lunga l'1'39"012 siglato nella mattinata, conferma del valore e del suo potenziale nonostante un infortunio alla spalla non ancora superato.