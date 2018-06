Positive conferme per lo Sky Racing Team VR46 al termine della prima giornata del Dutch TT. Nicolò Bulega, in evidenza già a Montmelò, si conferma ad alti livelli con il sesto riferimento cronometrico del Day 1, mostrandosi particolarmente fiducioso per il prosieguo del fine settimana. Comprensibilmente più in difficoltà Dennis Foggia, all'esordio assoluto al TT Circuit Assen.

Bulega: "Sono soddisfatto"

Con il tempo di 1'42"942 Nicolò Bulega ha contenuto ad una manciata di millesimi il gap dal leader Aron Canet, ma non è solo questo riferimento cronometrico a rasserenare il pilota dello Sky Racing Team VR46. "Sono abbastanza soddisfatto dell’andamento complessivo della giornata e fiducioso per la qualifica", ammette Bulega. "Siamo partiti bene stamattina e siamo stati competitivi anche nel turno del pomeriggio. Abbiamo ancora un piccolo problema da risolvere sulla moto per poter essere più veloci e avvicinare ancora di più i primi".

Foggia: "Circuito non facile"

Per Dennis Foggia, ventottesimo con il crono di 1'44"705, la prima giornata gli ha permesso di scoprire per la prima volta le peculiarità del TT Circuit Assen. "Un tracciato davvero molto tecnico e il primo approccio non è stato facilissimo", afferma il rookie dello Sky Racing Team VR46. "Ho dovuto lavorare su linee e traiettorie per gran parte dei turni. Quando ho montato la gomma nuova, sul finire della sessione, ho trovato parecchio traffico in pista e purtroppo non sono riuscito a migliore il mio crono. Un peccato, ma domani sicuramente riusciremo ad essere più vicini al gruppo".

Il punto di Pablo Nieto

Spetta al Team Manager Pablo Nieto il bilancio della prima giornata vissuta al TT Circuit Assen dallo Sky Racing Team VR46: "Da Barcellona ad oggi, Nicolò ha fatto un ulteriore step in avanti ed è rimasto con i più forti in entrambe le sessioni. Siamo sulla strada giusta e domani possiamo fare bene. Dennis ha debuttato su questa pista che è molto bella, ma allo stesso tempo tecnica e molto difficile. Deve ancora prendere confidenza con le linee, domani potrà sicuramente avvicinare il gruppo".