Avevamo già apprezzato l'inversione di tendenza di Bulega (in crescendo) nella sua performance a Montmelò, al TT Circuit Assen, la conferma. Nicolò Bulega con lo Sky Racing Team VR46 nell'inaugurale giornata di attività del Dutch TT segna il quinto tempo nelle FP2 (il sesto nella graduatoria riepilogativa dei due turni), accusando soli 265 millesimi di svantaggio dalla vetta.

Bulega veloce e competitivo ad Assen

Lasciatosi alle spalle l'amaro epilogo della gara di Barcellona (nonostante il feeling ritrovato), Nicolò Bulega ha effettivamente iniziato con il piglio giusto e con metodo anche il weekend di Assen. Se nelle prime libere ha staccato l'undicesimo tempo in 1'44"046 cercando il congeniale compromesso di set-up della propria KTM #8, nelle FP2 che ha messo in mostra il suo valore. Speso gran parte del turno con gomme usate, nel finale con un tentativo di time attack ha staccato il quinto crono in 1'42"942 a soli 265 millesimi da Aron Canet (su Honda Monlau il più veloce in 1'42"677), mettendo in mostra buone cose ed una competitività a tutti gli effetti ritrovata.

Foggia scopre il TT Circuit

Se Bulega figura sesto nella graduatoria riepilogativa FP1-FP2 preceduto da Canet, Martin (caduto rovinosamente al termine delle seconde libere alla curva 4), Rodrigo, McPhee e Oettl, Dennis Foggia ha speso la giornata esclusivamente a scoprire le peculiarità del TT Circuit Assen. In un tracciato a lui completamente sconosciuto il rookie dello Sky Racing Team VR46 ha concluso il primo giorno di prove con il ventottesimo crono in 1'44"705, chiaramente con ampi margini di miglioramento in vista delle qualifiche in programma domani alle 12:35 (diretta TV su Sky Sport MotoGP HD).