Entrambi i piloti in prima fila per un risultato senza precedenti per lo Sky Racing Team VR46 nel Mondiale Moto2. Ad Assen le qualifiche ufficiali del Dutch TT proiettano in pole position per la seconda volta quest'anno Francesco Bagnaia, ma in prima fila domani in gara (diretta esclusiva su Sky Sport MotoGP HD alle 12:20) scatterà anche Luca Marini, autore del terzo tempo e mai così in alto in carriera nel Motomondiale.

Bagnaia leader dalle FP1 alla pole

Francesco Bagnaia sta vivendo finora un weekend semplicemente perfetto ad Assen. Sul tracciato della sua prima vittoria in carriera nel Motomondiale (2016, classe Moto3), 'Pecco' ha primeggiato in tutti i turni di prove fin qui disputate: le tre sessioni di libere, ma soprattutto le qualifiche ufficiali. Al terzo giro compiuto il ventunenne pilota chivassese ha staccato il suo best lap in 1'37"608, sufficiente per garantire allo Sky Racing Team VR46 la seconda pole stagionale dopo Le Mans, la terza personale in carriera conteggiando anche l'exploit del 2016 in Moto3 a Silverstone. Velocissimo e costante sul passo-gara, Bagnaia farà di tutto per conservare la leadership di campionato e rispondere agli assalti di Miguel Oliveira, a -1 in classifica ed indietro nelle qualifiche di Assen (17° in griglia)

Marini festeggia la prima fila

A suggellare una giornata memorabile per tutto lo Sky Racing Team VR46, Luca Marini con il terzo tempo a soli 81 millesimi dal suo compagno di squadra si è garantito, per la prima volta in carriera, un posto in prima fila. Un gran bel giro in 1'37"689 per il pilota da quest'anno in forza allo Sky-VR46, trovatosi a meraviglia con la KALEX #10 nel fine settimana tanto da mostrarsi fiducioso in vista della gara di domani.