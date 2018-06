Moto3, Assen: Bulega conquista la prima fila

La miglior qualifica stagionale, un gradito ritorno in prima fila che mancava dalla pole position conquistata lo scorso mese di ottobre al Twin Ring Motegi. Nicolò Bulega torna protagonista nel Mondiale Moto3 ed al TT Circuit Assen in 1'42"445 si assicura il terzo riferimento cronometrico nel corso delle qualifiche ufficiali preceduto dai soli Jorge Martin (ancora in pole su Honda Gresini) ed Enea Bastianini (2° con Honda Leopard).

Bulega rialza la testa

Competitivo sin dalle prime prove libere mostrandosi estremamente fiducioso per il prosieguo del weekend, il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha risposto presente nelle qualifiche ufficiali. Rimasto costantemente nella top-10, nel deciso assalto al time attack ha dato prova del suo valore con un gran bel giro in 1'42"445, soli 406 millesimi dal poleman Jorge Martin e preceduto di un soffio da Enea Bastianini. Per la decima volta in carriera in prima fila nel Mondiale Moto3, nell'ultimo triennio Bulega si è sempre qualificato con il terzo tempo al TT Circuit Assen: un risultato che gli permette di ritrovarsi in prima fila a distanza di quasi 9 mesi dalla pole siglata l'ottobre scorso al Twin Ring Motegi. Per il pilota dello Sky Racing Team VR46 una prestazione che lo riattesta tra i protagonisti del Mondiale Moto3, confermando il feeling ritrovato con la sua KTM in virtù di una serie di cambiamenti studiati insieme alla propria squadra dai Test di Barcellona dello scorso mese di maggio.

Foggia partirà dalle retrovie



Autore del diciannovesimo tempo in 1'43"268, Dennis Foggia sarà tuttavia costretto a prender il via dalla ventottesima casella. Penalizzato, insieme ad altri quattro piloti, di 12 posizioni in griglia per aver percorso tre (o più) settori del TT Circuit Assen oltre il 110 % del miglior riferimento cronometrico nel corso delle FP2, da regolamento il rookie dello Sky Racing Team VR46 è stato sanzionato dalla Race Direction, ritrovandosi costretto ad una gara di rimonta.