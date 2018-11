Volti noti al Tg Flash di Sky Sport24, Bagnaia e Meda si sono improvvisati in una sorta di "gag" conduttori delle news di Sky Sport. Si è trattato di un inedito Francesco Bagnaia che seduto al desk del conduttore, insieme a Guido Meda ha letto titoli, lanciato servizi e collegamenti, destreggiandosi tra un'intervista a Tsipas ed una a Vettel, nell'edizione delle 17.00.

Pecco ha trascorso a Sky una giornata per girare uno speciale che andrà in onda in vista di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2018.

Da conduttore ad ospite

Ma poi smessi i panni del conduttore con tanto di giacca e cravatta Bagnaia si è trasformatao in ospite per il Pomeriggio di Sky Sport ed ha ammesso: "Ancora devo veramente festeggiare, lo farò dopo Valencia dove mi aspetta un altro Gran Premio. Sto iniziando ora a rendermi conto che ho vinto il Mondiale". Ed ha aggiunto: "L'anno prossimo sarò di nuovo un "Rookie", sarà in MotoGP, avrò quindi una buona situazione per poter capire come muovermi, certo l'obiettivo è sempre vincere, ma senza fretta. Lo Sky racing Team VR46 mi mancherà, ma cercherò di creare una bella amicizia anche con la mia nuova squadra (Ducati Pramac)".