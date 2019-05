Ieri si è conclusa la due giorni test privati sul circuito di Barcellona. Al Montmeló ha girato sia la Moto2 che la Moto3, dove hanno provato diversi setting in vista del prossimo appuntamento ufficiale del Mugello, previsto per il 2 giugno. I due layout per certi aspetti presentano delle analogie, pertanto è stato un buon rodaggio per arrivate pronti al GP d’Italia. C’è sicuramente soddisfazione in casa Sky Racing Team VR46, per i dati raccolti in questi giorni e su quanto prodotto dai quattro piloti. In Moto2, inoltre, si è lavorato tanto sull'usura della gomma posteriore che, con il nuovo asfalto e le temperature alte, è decisamente aumentata. Pablo Nieto, Team Manager Sky VR46, ha fatto una disamina dettagliata dei test del Montmeló.

“Sono state giornate molto positive a Barcellona – spiega Pablo - abbiamo provato un sacco di materiale tra Moto2 e Moto3. Dennis ha girato veramente forte, a un decimo del record della pista e questo è un aspetto importante perché si è trovato bene. Anche Celestino ha lavorato bene, in particolar modo sulla simulazione gara. Con Luca, che ha avuto dei problemi nel weekend di Le Mans, abbiamo fatto tanto setup per trovare la soluzione adatta a lui. Siamo soddisfatti anche dal lavoro di Nicolò e, in generale, i riscontri sono abbastanza positivi”.

La prossima settimana è quella che ci condurrà dritti al Mugello: motori accessi a partire da venerdì 31 maggio alle ore 9.00, con le Libere 1 della Moto3.