Giorni speciali quelli che conducono dritti alla gara del Mugello. Il giovedì del Gran Premio d’Italia è cominciato con Celestino Vietti Ramus, pilota dello Sky Racing Team VR46, che insieme a Lorenzo Dalla Porta (Leopoard Moto3), Takaaki Nakagami (Honda Motogp) e Cal Crutchlow (Honda Motogp) prima della consueta conferenza dei piloti, hanno fatto visita all'ospedale Meyer di Firenze per incontrare i piccoli pazienti dell’istituto.

"L'ospedale dei bambini", così come è conosciuto in tutto il mondo il Meyer, è una struttura ad alta specializzazione e molto attiva nell'accogliere momenti che possano dare qualcosa in più ai piccoli malati. I 4 piloti del Motomondiale hanno portato i colori del GP d'Italia nella ludoteca del Meyer, regalando carezze, sorrisi ed anche cappellini ed album da colorare. Una giornata senza dubbio particolare sia per i piccoli pazienti sia per Crutchlow, Nakagami, Dalla Porta e Vietti, da oggi impegnati nelle prove libere all Mugello.