Due piloti in seconda fila, è il responso delle QP del Mugello che hanno visto Nicolò Bulega e Luca Marini grandi protagonisti della giornata. Sono stati gli italiani più veloci in griglia: ‘Bulegas’ (best rookie) ha centrato il suo miglior risultato in qualifica in Moto2. Nicolò, è passato prima dal Q1 per poi piazzare il quarto tempo in Q2, (1:51.401) dietro a Alex Marquez e a poco più di due decimi dal poleman Marcel Schrotter. Una performance importante che proverà a replicare nella giornata di domani. “Sono molto contento – spiega Bulega - anche se il weekend non è stato semplicissimo. ‘Maro’ mi ha dato una grande mano per fare il tempo e per questo lo ringrazio. In gara, non sono convinto di essere così veloce e so che dobbiamo migliorare qualcosa. Cercheremo una guida più comoda e di rischiare il meno possibile”.

Fin qui è stato un gran bel weekend anche quello di Marini. Partirà dalla sesta casella (1:51.484) e potrà subito attaccare la testa del gruppo. Luca in questi due giorni ha dimostrato di avere un buon passo, (miglior tempo nelle due sessioni del venerdì), un segnale molto positivo in vista della gara di domani. Tutta la sua soddisfazione al termine della sessione: “Il nostro obiettivo - dice Marini - sono sempre le prime due file dello schieramento. E’ fondamentale per noi riuscire ad affrontare una gara con il ritmo dei più veloci e non perdere il contatto nei primi giri. Sono contento del lavoro fatto e delle sensazioni alla guida. Ho fatto tre, quattro tornate davvero veloci, ma forse potevo spingere un pochino di più per riuscire a guadagnare qualche posizione in griglia. Nel warm up cercheremo di fare un ultimo step in avanti per far divertire tutto il pubblico di casa”.

Appuntamento a domani con la gara Moto2: start ore 12.20 su Sky Sport MotoGP.

Nieto: "Obiettivo centrato, ci aspetta una grande domenica"

La disamina del Team Manager Sky VR46, al termine delle qualifiche del Mugello: "In Moto2 è fondamentale centrare le prime file in qualifica - spiega Pablo - per poi riuscire a fare la gara con i primi e giocarsi le posizioni che contano. Come Team, questo era il nostro obiettivo e siamo riusciti a centrarlo con entrambi i piloti proprio al GP di casa. Ci aspetta una gran domenica, possiamo fare bene".

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Domenica 2 giugno

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara - Moto2, ore 12.20