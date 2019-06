E’ passato dal Q1, per poi piazzare l’ottavo tempo di giornata sul circuito del Montmeló. ‘Bulegas’ si regala un super sabato e domani partirà dalla terza fila. Il pilota emiliano ha fermato il cronometro sull’1:44.489, dietro a Lorenzo Baldassarri e a poco più di tre decimi da Augusto Fernandez, poleman al GP di Catalunya. Nicolò aveva chiuso le terze Libere della mattina con il 16esimo tempo, poi ha cambiato decisamente ritmo durante le QP. “Sono contento della qualifica – commenta Bulega - soprattutto perché, dopo le FP di stamattina, non mi aspettavo questo step in avanti con l’innalzamento della temperatura. Nell’ultimo settore faccio un po’ fatica, ma domani possiamo divertirci e fare una bella gara. L’obiettivo è migliorare il T4 con gomme usate”.

Marini, con temperature più basse, era andato molto bene stamani siglando un ottimo quarto tempo nella classifica combinata delle FP, tanto da entrare dritto in Q2. Meno convincente la performance in qualifica (1:44.640), al via così dalla tredicesima casella in griglia. Nonostante tutto, il pilota di Urbino ha dimostrato di aver un buon ritmo sul passo gara e potrà fin da subito lottare con i più forti. "Mi aspettavo di più da questa qualifica. Siamo stati sempre tra i primi - spiega Luca - durante tutto il weekend e questa P13 è davvero strana. Dobbiamo analizzare i dati e capire esattamente cosa è successo e perché, rispetto agli altri, non sono riuscito a migliorare il mio crono delle FP3 di questa mattina, considerato anche che le condizioni della pista erano buone. Per domani ci serve una grande partenza, sarà una gara in rimonta".

Pole position per Augusto Fernandez, davanti di un nulla a Thomas Luthi (21 millesimi) e chiuderà la prima fila Sam Lowes. Appuntamento a domani con la gara Moto2, start ore 12.20.

Nieto: “Nicolò e Luca hanno buone chance in gara”

Il Team Manager Sky VR46 ha analizzato le QP del Montmeló, con un pensiero alla gara e alle temperature elevate che potrebbe spostare gli equilibri. “Una qualifica non facile rispetto alle sessioni del mattino – spiega Pablo - facciamo più fatica ad essere performanti con il caldo. Nicolò è cresciuto rispetto alle Libere e ha centrato un buon piazzamento. Luca partirà più indietro ma per entrambi il ritmo è buono. Dobbiamo concentrarci per fare un ultimo step sulla gestione delle temperature”.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 16 giugno

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara - Moto2, ore 12.20