Moto3: Foggia formato gara, Vietti studia la pista

E’ andato forte nel turno pomeridiano Dennis Foggia, il pilota romano ha bloccato il cronometro sull’1:27.079. Settimo nelle Libere 2 del venerdì, dietro a Romani Fenati e a mezzo secondo da Ayumu Sasaki, il più veloce della sessione. Dennis, è decimo considerando la classifica combinata. In ogni caso, virtualmente in Q2, sempre in attesa delle FP3 di domani. ‘The Rocket’ in mattinata ha fatto più fatica, ma ha girato con la stessa gomma per testare il grip della pista. “Un buon inizio di weekend – spiega Dennis - da subito ho trovato un discreto feeling alla guida e sono riuscito a guidare come vorrei. Ci manca ancora qualcosina per la qualifica, ma stiamo lavorando per definire gli ultimi dettagli e daremo, come sempre, il massimo per rimanere vicini ai più forti”.

E’ stato un venerdì d’ambientamento per Celestino Vietti Ramus, alle prese con una pista completamente nuova. Il pilota piemontese ha girato tanto per studiarne linee, traiettorie e farsi trovare pronto nella giornata di domani. 1:27.889, è suo il ventisettesimo tempo del venerdì, riuscendo a migliorare di quasi due secondi il crono della mattina. Spesso il vero upgrade è arrivato il sabato e la domenica, dopo aver trovato il giusto feeling con il circuito. "Una prima giornata dedicata a prendere confidenza con il layout della nuova pista – commenta Celestino - nel complesso è andata abbastanza bene, ma dobbiamo fare uno step in avanti sulla moto, migliorare le linee e la guida. Continuiamo a lavorare per affrontare la qualifica in scia al gruppo”.

Nieto: "Foggia è lì con i più forti, Vietti sta imparando la pista"

Le impressioni del Team Manager Sky VR46 al termine delle prove Libere 2. “Un venerdì nel complesso positivo – spiega Pablo - Dennis ha trovato subito buone sensazioni alla guida ed è attaccato al gruppo dei più forti. Ha un bel ritmo ed è pronto per la qualifica di domani. Esordio per Celestino che ha sfruttato le sessioni per imparare il layout del nuovo tracciato. E’ sulla giusta strada e deve continuare a lavorare.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Sabato 6 luglio

Moto3 – Libere 3, ore 9.00

Moto2 – Libere 3, ore 10.55

Moto3 – Qualifiche, ore 12.35

Moto2 – Qualifiche, ore 15.05

Domenica 7 luglio

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20