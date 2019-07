Moto3, Vietti: un giovane "veterano"

Sosta per tutti, anche per ‘Cele’. Meritato relax per il pilota Sky VR46 che è in vacanza, ancora qualche giorno prima di rimettere casco e guantoni e ripartire da Brno. ‘L’uomo perché’, (come definito da Pablo Nieto), oltre a manifestare tanta curiosità, ha spazzato dubbi e interrogativi dando più di qualche risposta, naturalmente in pista.

E’ il rookie con il più alto rendimento del campionato, con 68 punti è settimo nella classifica generale insieme a John McPhee. Oltre al dato, fa specie il modo con cui settimanalmente è cresciuto nel corso del weekend. Il più delle volte su layout che non conosceva, girando tanto da solo per studiare linee e traiettorie.

In nove gare ha chiuso sette volte a punti, con due podi (a Jerez e Barcellona). Sul circuito Angel Nieto, Vietti ha rischiato anche di vincerla, arrivando incollato agli scarichi di Suzuki e Antonelli. E poi, il sorpasso capolavoro ai danni di Alonso Lopez, all’ultima curva del Montmeló. Restano i fotogrammi più belli di questo primo scorcio di stagione: fatto di rimonte, gare in salita e continue bagarre.

Roberto Locatelli, coach Accademy VR46, l’ha definito un giovane veterano. E’ volutamente un ossimoro, perché a 17 anni non puoi avere l’esperienza e la lucidità di un pilota consumato. Non puoi essere pronto a leggere qualsiasi situazione e trarne vantaggio, ma fotografa bene la maturità del pilota piemontese e la sua capacità di gestire la gara. Lui sa già su quali aspetti dovrà ancora lavorare: “Fare meglio in qualifica e avere un pizzico di malizia in più in gara”. Già, malizia, serviranno chilometri (tanti), continuando a dare gas così. Manca poco, la prima settimana di agosto si torna a girare, ora è già tempo di fare stretching.