CIV, Misano: doppio podio per lo Sky Junior Team

Nel weekend si è concluso il quarto round della stagione, al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. A distanza quasi di un mese dall’ultimo appuntamento di Imola, è arrivata un’altra prova convincente dei ragazzi dello Sky VR46 Junior Team. In gara2, grande performance di Lorenzo Bartalesi sul bagnato, che era riuscito a tagliare il traguardo in prima posizione, poi il pilota toscano è stato sanzionato con una penalità e quindi retrocesso al terzo posto. Comunque una giornata positiva per Lorenzo che piazza il secondo podio consecutivo, dopo la buona prova di Imola. “E’ stata una gara bellissima – spiega Bartalesi – peccato per la penalità ma ci rifaremo alla prossima. Ringrazio il Team e tutti quelli che hanno fatto il tifo da casa”. Il suo compagno di box, Elia Bartolini, ha chiuso all’ottavo posto.

Gara altrettanto frizzante e carica di episodi quella del sabato. Nel primo round, infatti, la scena è stata tutta di Elia Bartolini. Il pilota cesenate, reduce dalla prima vittoria stagionale di Imola, ha costruito una grande rimonta sul circuito di Misano. Partiva dalla quattordicesima casella in griglia, è riuscito giro dopo giro a scalare diverse posizioni, chiudendo così sul terzo gradino del podio. Un’altra prestazione che dà certamente autostima e continuità al suo percorso di crescita. Più staccato Bartalesi, fuori dalla top ten con l’undicesimo posto.

Adesso tutti in vacanza nel mese di agosto, si torna in pista il 21-22 settembre al Mugello per il quinto e (penultimo) round della stagione.

Calendario CIV 2019, le due tappe finali

Round 5: 21-22 settembre, Autodromo Internazionale del Mugello

Round 6: 5-6 ottobre, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”