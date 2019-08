Vietti alla lavagna. No, non siamo a scuola, è il turno del giovane pilota Sky VR46, che è stato "interrogato" durante la puntata di GP Factor. Niente voti, per carità, solo un simpatico duello con Tatsuki Suzuki. Abbiamo avuto modo nelle precedenti puntate di guardare la sfida, tutta in famiglia, tra i fratelli e Pol e Aleix Espargaró. GP Factor è il quiz condotto da Sandro Donato Grosso e Vera Spadini che testano con domande e prove di abilità due piloti. Una sfida a colpi di attualità e cultura generale: insomma, qualcosa di molto leggero e naturalmente a motori spenti.

Nella puntata che andrà in onda stasera alle ore 18,45 su Sky Sport MotoGP, il best rookie della Moto3 (Celestino Vietti) sfiderà Tatsuki Suzuki del Team Sic58. Il simpatico pilota giapponese, compagno di box dell’italiano Niccolò Antonelli, ormai vive da due anni a Riccione e proprio per questo ama definirsi Giappo-riccionese. I due hanno dato vita a un siparietto tutto da ridere. Per sapere com’è andata (sopra un breve estratto) su Sky Sport MotoGP, stasera ore 18.45.