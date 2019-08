E’ stato un grande venerdì per Nicolò Bulega che ha stampato il secondo miglior tempo di giornata (2:01.730) dietro a Fabio Di Giannantonio, in testa per soli 35 millesimi. Due italiani e due rookie davanti a tutti al termine della seconda sessione di Brno. Il pilota emiliano è virtualmente in Q2: per domani è attesa pioggia, pertanto potrebbero cambiare le condizioni della pista. Nicolò era andato forte già nel corso della mattinata con il sesto tempo, riuscendo poi a migliorarsi ulteriormente. Tutta la soddisfazione di ‘Bubi’ alla fine del turno: “Mi sentivo bene con la moto - spiega Bulega - e le sensazioni erano molto positive. Con il Team stiamo facendo un ottimo lavoro e cercheremo di continuare così fino a domenica. Ci serve un piccolo step in avanti sulla frenata, la moto scivola molto, ma siamo nella giusta direzione. Continuiamo a rimanere concentrati”.

Decimo tempo per Luca Marini (2:02.102), in mezzo a Sam Lowes e Brad Binder, distante quattro decimi dal suo compagno di box. Maro è comunque riuscito a migliorare la performance di stamani quando era dodicesimo e, proverà nelle FP3 del sabato mattina a confermarsi nel gruppetto dei primi quattordici che accederanno al Q2. “Il feeling con la moto non è male – dice Luca - e non siamo molto distanti dai più veloci, ma non sono ancora così veloce e competitivo quanto vorrei. Analizzeremo i dati per essere più incisivi domani in qualifica, dobbiamo capire in quale settore possiamo limare il crono”.

Nieto: “Molto bene Bulega. Marini non è lontano”

L’analisi del Team Manager Sky VR46 al termine della prima giornata di prove Libere. “Un ottimo inizio per Nicolò – spiega Pablo - buon approccio alle FP1 e velocissimo in FP2. Sta facendo bene con il Team e continueremo in questa direzione per riuscire a concretizzare con un bel risultato domenica in gara. Anche Luca non è lontano e siamo al lavoro sui dati per fare un altro step per la qualifica”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Sabato 3 agosto

Moto3 – Libere 3, ore 9.00

Moto2 – Libere 3, ore 10.55

Moto3 – Qualifiche, ore 12.35

Moto2 – Qualifiche, ore 15.05

Domenica 4 agosto

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20