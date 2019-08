QP Brno: Bulega in 2° fila, Marini in 5°

Qualifiche in condizione miste, che hanno esaltato le caratteristiche di Nicolò Bulega. Il pilota emiliano è andato forte sia sull’asciutto che sul bagnato, stampando il quarto tempo di giornata (2.11.377), dietro a Lorenzo Baldassarri e a cinque secondi dal poleman Alex Marquez: lo spagnolo ha praticamente fatto il vuoto. ‘Bubi’ ha martellato per tutto il weekend e nelle Free Practice 3 di stamani è stato il pilota più veloce, secondo considerando la classifica combinata. Domani ha una ghiotta occasione di partire in seconda fila per insidiare subito le posizioni di testa. “Sono molto contento – commenta Bulega - abbiamo fatto bene fino qui e in qualifica abbiamo avuto un tempismo perfetto con il cambio della gomma. La strategia ha funzionato bene e sono tornato al box al momento giusto. L’obiettivo è concretizzare domani in gara”.

Lontano poco meno di due secondi dal compagno di box, c’è Luca Marini. Il pilota di Urbino ha fatto più fatica del solito e domani prenderà il via dalla tredicesima casella in griglia. Maro ha fermato il cronometro sul 2:13.590, dietro allo svizzero Thomas Luthi. Ha confermato il passo delle FP3, ma è tanto rammaricato per come è andata negli ultimi minuti delle qualifiche. Ci sarà ancora da lavorare per puntare alle posizioni di vertice, però non si perde d’animo e resta comunque ottimista. “Mi dispiace molto – spiega Marini - perché in questo tipo di condizioni la seconda fila era alla nostra portata. Purtroppo abbiamo sbagliato strategia, il Team non mi ha richiamato ai box e sono rimasto in pista per cercare di migliorare con le rain. Era impossibile pensare di centrare la Top3 con le gomme da bagnato, ma un quinto o sesto posto poteva essere fattibile. Durante il weekend, il feeling non è mai stato ottimo, non siamo velocissimi, ma domani mattina abbiamo qualcosa da provare nel warm up per cercare di fare una bella gara”.

Nieto: “Bravo Bulega, su Marini errore di valutazione”

Le parole agrodolci del Team Manager Sky VR46, contento per la performance di Bulega e un filo amareggiato per quanto successo a Marini. “Sono davvero soddisfatto di quanto ha fatto Nicolò – dice Nieto - è riuscito a sfruttare al meglio le caratteristiche di questa pista e ha conquistato una bellissima seconda fila. Domani può fare una bella gara e conquistare un risultato importante. Con Luca abbiamo sbagliato strategia e siamo rimasti penalizzati nelle fasi finali della qualifica. Peccato, poteva essere anche lui lì davanti”.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 4 agosto

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20