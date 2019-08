Libere tre in condizioni miste, qualifiche completamente sul bagnato. Come da previsioni, è stato un sabato diverso dalle FP di ieri, dove Celestino Vietti aveva impressionato sull’asciutto chiudendo addirittura quarto. Cele partirà dalla sedicesima casella in griglia con il tempo di 2:21.307, davanti a Lorenzo Dalla Porta e dietro ad Andrea Migno. Resta comunque un discreto risultato, alla luce delle condizioni meteo e, considerando che è alla sua prima volta assoluta sul circuito di Brno. Nel turno della mattina, il pilota piemontese era riuscito a entrare direttamente in Q2. “Sono abbastanza contento – spiega Vietti - ma potevamo fare sicuramente qualcosa di più. Sul bagnato non ho ancora la confidenza che vorrei, stiamo lavorando in questo senso, ma oggi non sono riuscito a essere così incisivo come ieri. Partirò da metà dello schieramento e metteremo a punto gli ultimi dettagli per poter essere competitivi”.

Un weekend tutto in salita per Dennis Foggia che prenderà il via in fondo al gruppo (ventiduesimo), con il crono di 2:21.301. Il pilota romano sarà chiamato a un’altra gara in rimonta, ovviamente senza forzare, ‘The Rocket’ è reduce da una lussazione alla spalla al GP di Germania e accusa ancora fastidio. Dennis è passato dal Q1 e non è riuscito ad accedere tra i primi quattordici per giocarsi la pole con i più forti. Ci sono delle cose da mettere a posto in vista del GP, ma le idee sembrano abbastanza chiare. “Nonostante le modifiche apportate alla moto questa mattina – dice Foggia - non siamo riusciti a trovare il giusto feeling alla guida in condizioni di bagnato e non ho centrato l’obiettivo della Q2. Sull’asciutto le cose vanno meglio e spero in una gara in rimonta domani”.

Partirà in pole position Tony Arbolino con il tempo di 2:18.020, davanti a John McPhee e Niccolò Antonelli.

Nieto: "Vietti e Foggia possono fare una bella gara"

La disamina del Team Manager Sky VR46 al termine delle qualifiche e le aspettative in vista della gara di domani. “Una giornata dal meteo difficile – spiega Nieto - un peccato, perché ieri sull’asciutto abbiamo fatto vedere un gran ritmo ed era, di certo, un buon presupposto per la qualifica di oggi. Celestino può comunque fare una bella gara e anche Dennis rimontare tante posizioni, lo ha già fatto in passato”.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 4 agosto

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20