Moto3, QP Spielberg: gran ritmo di Vietti

Per come si erano messe le qualifiche, l’undicesimo posto di Vietti (virtualmente nono) perché Sasaki e Ogura saranno sanzionati di dodici posizioni, resta un grande risultato. Alla luce, soprattutto, della scivolata di Celestino a cinque minuti dall’inizio dal Q2 che rischiava di comprometterne l’intera sessione. E’ stata una corsa contro il tempo per i meccanici Sky VR46 che, in sei minuti, sono riusciti a rimettere a posto la moto permettendo a Cele di fare il crono (1:37.021). Ha concluso la sessione a mezzo secondo dal poleman di giornata Romano Fenati (1:36.460), non accadeva da quasi due anni. Il pilota piemontese, ieri era stato il più veloce del venerdì e in mattinata aveva chiuso le FP3 con l’ottavo tempo. "Mi dispiace tanto per la caduta di oggi - spiega Vietti - perché ha rovinato tutta la qualifica e il gran lavoro che avevo fatto con il Team fino a quel momento. Ho cercato di recuperare quanto più possibile nel finale di sessione, ma rimane un po’ di amaro in bocca perché potevamo fare davvero bene. Sarà importante continuare a lavorare per fare un ultimo step in avanti per la gara e partire bene per non perdere il contatto con i primissimi".

Un weekend complesso e tutto in salita per Foggia, debilitato dalla febbre e imbottito di antibiotici per poter scendere in pista. Dennis sarà costretto a replicare le performance degli ultimi GP, nel segno delle rimonte. Ne servirà un’altra al pilota romano (diciannovesimo) dietro a Stefano Nepa. 'The Rocket', era rimasto fuori di un nulla dai primi quattordici, chiudendo le FP3 con il sedicesimo tempo. “Purtroppo – dice Foggia - non sono riuscito ad accedere alla Q2, non sono ancora al 100% per la febbre e ho davvero fatto fatica a trovare il giusto feeling con la moto oggi. Domani nel warm up cercheremo di fare un altro piccolo passo in avanti per riuscire ad affrontare una gara che si preannuncia tutta in rimonta".

Nieto: "Cele ha un ritmo incredibile, Dennis può fare bene"

La disamina del Team manager Sky VR46 al termine delle qualifiche di Spielberg. “Considerata la caduta in avvio – commenta Nieto - Celestino ha fatto un ottimo lavoro. E’ tornato ai box, è riuscito a mantenere la concentrazione ed è tornato in pista da solo per riuscire a centrare un buon piazzamento sulla griglia. Ha dimostrato di avere un ritmo incredibile e sono davvero contento di come ha gestito il carico fino ad ora. Dennis ha mancato per pochissimo la Q2, ma domani può fare una bella gara in rimonta”.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 11 agosto

Warm up – Moto3, ore 8.20

Warm up – Moto2, ore 8.50

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20