"Compleanno in circuito" sembrerebbe il titolo di un film e invece è stata la lunga giornata di Luca Marini a Spielberg. Maro, sabato mattina, aveva già ricevuto delle piccole sorprese da parte degli altri piloti Sky VR46. Ma anche dai colleghi del paddock: ha trovato un bigliettino sul casco, firmato Andrea Migno. E poi il cartello dell’amico ed ex compagno di box, Pecco Bagnaia, che gli augurava “Buon Compleanno.” Ma non è finita qui, perché a motori spenti il Team ha voluto celebrarlo perbene. In serata, infatti, è arrivata la torta con tanto di candeline. Poi via con le classiche foto di rito insieme alla sua fidanzata e tutto lo staff Moto2 (Sky VR46).