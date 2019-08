Asfalto nuovo, zero buche e tanti feedback positivi da parte dei piloti. E' stata però una giornata tutta in salita per il Team a Silverstone, specie nel turno pomeridiano con un bel sole a far da cornice alle FP2 della Moto3. Dennis Foggia ha faticato chiudendo con il 23esimo tempo nella classifica combinata (2.13:579), a oltre un secondo dallo spagnolo Albert Arenas che ha fatto registrare il miglior crono di giornata. Nel primo turno della mattina, grande spavento per il pilota romano che ha percorso solo otto giri. Travolto (incolpevolmente) da Masaki in ingresso di curva, fortunatamente senza alcuna conseguenza per i piloti. La moto era troppo danneggiata e non è riuscito a ritornare in pista per completare la sessione. Dennis, prima della collisione, era ottavo. "Non è stato l’avvio che mi aspettavo - spiega Foggia - stamattina l’incidente e oggi pomeriggio un turno non facile. Continuiamo a lavorare per centrare la qualificazione in Q2 domani mattina. Abbiamo bisogno di uno step in avanti sulla messa a punto".

Classico venerdì di apprendistato per Celestino che ha girato sempre da solo, dall'inizio alla fine del turno. Ha studiato linea e traiettorie di una pista lunga ed estremamente tecnica, per prendere confidenza su un layout nuovo. E' ancora molto distante dal ritmo del gruppetto di testa, 28esimo nella combinata del venerdì (2.14:400), ma nella giornata di domani proverà a migliorare la sua performance nel tentativo di centrare dritto il Q2. "Nonostante la posizione in classifica - dice Vietti non è stato un brutto esordio qui a Silverstone. Un tracciato difficile, lungo e con una sequenza di curve molto impegnative. Sappiamo su quale aspetto concentrarci, continuiamo ad analizzare i dati per ricucire il divario".

Nieto: "Ci aspetta tanto lavoro per le qualifiche"

Il bilancio di fine giornata affidato alle parole del Team Manager Sky VR46. "Silverstone - commenta Nieto - è una pista molto difficile dove è importante riuscire a girare in gruppo e sfruttare al massimo il gioco di scie per essere veloci. Forse questo ci è un po’ mancato e ci aspetta molto lavoro in vista della qualifica di domani".

La programmazione su Sky Sport MotoGP

Sabato 24 agosto

Moto3 - Libere 3, ore 10.00

Moto2 - Libere 3, ore 11.55

Moto3 - Qualifiche, ore 13.35

Moto2 - Qualifiche ore 16.05

Domenica 25 agosto

Moto3 - Warm up, ore 10.00

Moto2 - Warm up, ore 10.30

Moto3 - Gara ore 12.20

Moto2 - Gara ore 15.30