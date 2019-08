E' arrivata la risposta dalla pista, quella che ci aspettava da Luca Marini, dopo un venerdì opaco è tornato a spingere dalla FP3 di stamane. Maro ha fermato il cronometro sul 2:04.778 e partirà sesto: incollato a Xavi Vierge e a quattro decimi da Alex Marquez, poleman di giornata. Sono tutti lì, ben quattordici piloti raccolti in poco più di otto decimi, si prospetta una gara serratissima. Le sensazioni a caldo del pilota Sky VR46, al termine delle QP: "Una buona sessione - dice Marini - già ieri mi sentivo bene, anche se non sono riuscito ad essere velocissimo mentre oggi abbiamo centrato il nostro obiettivo. Le prime due file sono sempre il target per partire forte in gara. Ho lavorato bene anche se ho ancora qualche dubbio sulla gomma posteriore. Stamattina con temperature contenute e più grip ho fatto fatica mentre, in qualifica, le cose sono andate meglio. Da considerare anche che domani la MotoGP gareggerà prima di noi e che cambieranno le condizioni".

Bene anche Nicolò Bulega che prenderà il via dall'undicesima casella (2:05.058) davanti allo svizzero Thomas Luthi. Bubi è andato forte anche nelle terze Libere, piazzondosi tredicesimo è entrato poi direttamente in Q2. Nonostante la buona performance del sabato inglese, il pilota emiliano non ha nascosto un pizzico di amarezza, si aspettava di entrare almeno nei primi dieci. "Non sono del tutto soddisfatto della qualifica di oggi - spiega Nicolò - non sono lontano dai primissimi, ma possiamo fare ancora qualcosa per poterli avvicinare e fare la gara non lontano da loro. Dobbiamo rimanere concentrati e lottare domani".





Nieto: "Sessione positiva per Marini e Bulega"

La soddisfazione del Team Manager Sky VR46 al termine delle qualifiche. "Una buona sessione - commenta Nieto - Luca ha fatto un buon lavoro e domani scatterà dalla seconda fila in scia ai più forti. Meglio anche Nicolò rispetto a ieri: la Top dieci è vicina e lui ha tutte le carte in regola per fare una bella gara".

Appuntamento a domani con la gara Moto2, start ore 15.30, dopo la Top class.

