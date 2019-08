Nel segno della continuità, dopo Spielberg Celestino Vietti ha costruito un'altra grande qualifica. Il pilota piemontese partirà dalla settima casella in griglia con il tempo di 2:12.49, subito dietro a John McPhee e a otto decimi dal poleman di giornata, Tony Arbolino. Ancora un weekend in crescendo per Cele, che ha girato tanto da solo per studiare un tracciato mai visto fino a venerdì. Ha chiuso 28esimo nella classifica combinata delle terze Libere e si è qualificato al Q2 passando dal Q1. Partirà dalla terza fila, dove potrà subito attaccare il gruppetto di testa. Tutta la soddisfazione del best rookie della Moto3: "Stamattina abbiamo provato molte cose - spiega Vietti - e in qualifica siamo riusciti a fare un bel passo in avanti. Non posso che essere contento di questo settimo posto, sembrava davvero difficile dopo le libere, ma dobbiamo continuare a rimanere concentrati e lavorare per fare bene domani".

Più indietro Dennis Foggia che dovrà districarsi nel traffico del gruppone. "The Rocket" ha terminato la sessione con il 20esimo tempo di giornata, bloccando il crometro sul 2:13.170. Il pilota romano aveva chiuso al 24esimo posto nella classifica combinata, dopo le terze Libere di stamane. Servirà un'altra gara di sacrificio, sulla falsariga di Spielberg e Brno. "Mi aspettavo una qualifica diversa - dice Dennis - speravo di recuperare qualche posizione e di centrare la Q1. Purtroppo mi aspetta un altro GP in rimonta, ma cercherò di arrivare pronto al 100% per non perdere terreno".





Nieto: "Bravo Cele, Dennis può rimontare"

L'analisi del Team Manager Sky VR46 al termine del qualifiche di Silverstone. "Celestino ha fatto un gran lavoro - commenta Nieto - e in Q2 ha centrato un ottimo piazzamento. Considerate tutte le difficoltà del nuovo tracciato, non possiamo che essere soddisfatti di questa terza fila. Peccato per Dennis, la Q2 era vicinissima, ma può fare una bella rimonta domani".

Appuntamento a domani con la gara Moto3, start ore 12.20.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 25 agosto

Moto3 - Warm up, ore 10.00

Moto2 - Warm up, ore 10.30

Moto3 - Gara ore 12.20

Moto2 - Gara ore 15.30