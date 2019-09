"Kiss Misano", Sky VR46 per il sociale

Scatti, sorrisi e solidarietà. Per il quarto anno consecutivo il programma "Kiss Misano" è sceso in pista per l’ambiente e per la responsabilità sociale, un evento promosso da Misano World Circuit, FIM, Dorna e IRTA. Una campagna di sensibilizzazione verso Team e Hospitality sulla raccolta differenziata, ma anche nei confronti degli spettatori, al fine del riciclo dei materiali come gli imballaggi in plastica e in acciaio. Un appuntamento ormai che si ripete annualmente in prossimità del GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Il programma prevedeva, inoltre, una pit walk solidale solo per alcune organizzazioni ‘non profit’ locali che hanno trascorso una giornata all’insegna spensieratezza. Gli ospiti (anche un’associazione di disabili) hanno avuto modo di camminare lungo la Pit Lane e visitare i box dei Team. Presente Sky VR46 con Celestino Vietti Ramus e Luca Marini. I due riders si sono intrattenuti con gli ospiti facendo selfie, autografi e regalando gadget ai fans. Un’esperienza unica specie per chi non era mai entrato nel paddock: un momento di pura condivisione che ha permesso alle associazioni, tra uno scatto e l’altro, di scambiare due chiacchiere con i piloti del Team.