Due squilli da Buriram, la firma è sempre di Luca Marini. E’ suo il miglior crono di giornata nel venerdì thailandese, il pilota di Urbino ha dimostrato subito un ottimo feeling sul tracciato con il tempo di 1:35.956. Primo posto con annesso record della pista, davanti di otto millesimi a Somkiat Chantra, nel corso della seconda sessione. Regna comunque un profondo equilibrio in classifica, con i primi quindici piloti racchiusi in appena quattro decimi. Maro aveva già ben impressionato in mattinata completando il primo turno con il terzo tempo. E’ riuscito addirittura a migliorarsi, ipotecando virtualmente l’accesso al Q2. Occhio al meteo per la giornata di domani, è prevista pioggia. “Sono soddisfatto – dice Luca - un ottimo avvio per il weekend. La pista mi piace, ho tanti bei ricordi qui e alla guida ho ritrovato le stesse sensazioni di Aragón. La classifica è corta, molti faranno un passo in avanti nelle FP3, ma noi continueremo a rimanere concentrati e a lavorare sull’entrata in curva”.

Nicolò Bulega ha fatto molto bene nel corso delle FP1, chiudendo con il sesto tempo, a sei decimi da Tetsuta Nagashima. Più attardato nel secondo turno del pomeriggio, quando ha concluso al diciassettesimo posto la classifica combinata del venerdì. Il pilota emiliano è momentaneamente fuori dai primi quattordici per un decimo e mezzo. E’ più meno questo il gap da colmare nel tentativo di entrare dritti in Q2. C’è tempo e modo nel corso delle terze Libere del sabato di limare ulteriormente il crono della combinata, sempre meteo permettendo. “Sono partito forte in FP1 – commenta Bubi - mentre nel pomeriggio ho fatto più fatica a tenere il ritmo e non sono riuscito a fare il passo in avanti che mi aspettavo. Dobbiamo analizzare i dati e continuare a lavorare per essere competitivi in qualifica”.

Nieto: "Siamo sulla strada giusta"

Il bilancio del Team Manager Sky VR46 al termine della prima giornata di Buriram. “Decisamente un ottimo punto di partenza – spiega Pablo Nieto - un gran lavoro ai box e sensazioni positive alla guida. Continuiamo a rimanere concentrati sul passo gara e la gestione delle temperature sul long run. Siamo sulla giusta strada con entrambi i piloti. Nicolò non è lontano e può fare bene”.

