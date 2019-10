Video. Meda: "Vietti che pole!"

Celestino Vietti: “Risultato inaspettato. Oggi ho provato cose nuove ed il feeling era buono". Così il rookie Moto3 dello Sky Racing Team VR46 racconta la sua pole e si riserva di guardare comunque i dati. Guido Meda gli ricorda che è l’ottavo pilota più giovane a fare la pole position in Moto3 e sottolinea: “Celestino si vedeva che scalpitavi, anche quando era bagnato…”. Vietti, ammette e racconta la sua voglia di scendere in pista e l’impazienza di correre e poi parla delle scie…

Vista la sua prima pole, Vietti interviene poi in conferenza stampa a Buriram: "Nelle libere non era stato semplice per il clima, ma abbiamo lavorato parecchio sulla moto e la pole è arrivata. Domani la gara non sarà facile. Non mi sento sotto pressione e quest'anno voglio vincere il titolo di "Rookie of the year".